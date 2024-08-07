Жительница Лобни Оксана Смирнова, ставшая свидетельницей взрыва в квартире, рассказала 360.ru, как все случилось. Она заявила, что прежний хозяин пострадавшего жилья был черным копателем.

Когда прогремел взрыв, Смирнова была в поликлинике с дочерью. Выйдя через пару минут, они направились посмотреть, что произошло.

На земле женщина увидела окровавленного мужчину без кисти руки.

«Он в шоковом состоянии был. Спросил меня, вызвали ли скорую. Я говорю: да, вызвали — потому что тут уже были люди, они вызвали. У него <…> в горле ранение какое-то», — рассказала собеседница 360.ru.

Поначалу соседи, собравшиеся на улице, предполагали, что взорвался газ, но приехавшая газовая служба сообщила, что со снабжением все в порядке.

Пострадавшим рабочим был 41-летний ранее судимый приезжий из Брянской области.