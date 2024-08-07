Стала известна личность пострадавшего из-за взрыва в Лобне

В результате взрыва в Лобне пострадал мужчина 1983 года рождения, ему оторвало руку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам источника, пострадавший является уроженцем Брянской области. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, добавил собеседник.

Свидетель взрыва рассказал, что пострадавший недавно переехал в новую квартиру, в которой ранее жил копатель. По его словам, ЧП произошло, когда новый жилец выносил из дома вещи. В МЧС подтвердили, что на место выехали экстренные службы. В ведомстве добавили, что в квартире был «хлопок неизвестного происхождения», пожара не возникло.

Ранее взрыв прозвучал в многоквартирном доме на улице Артамонова в Москве. По одной из версий, взорвалось неизвестное взрывное устройство.