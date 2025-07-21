Спецтехника прибыла к месту обрушения моста в Алексине

На месте обрушения моста в деревне Алексино Наро-Фоминского городского округа продолжаются восстановительные работы. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На место уже прибыла тяжелая спецтехника. Специалисты занимаются восстановлением переправы, которая получила повреждения после мощных ливней.

В Алексино побывал корреспондент 360.ru. Он отметил, что небольшой мост не имеет несущих опор, поэтому его восстановление вряд ли займет много времени. Спасатели создали временную переправу, по которой жители могут спокойно перемещаться через реку.

Сильные дожди также затопили дорогу к СНТ в Истре и привели к потопу в переходе на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске.