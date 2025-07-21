Появилось видео с места обрушения моста в деревне Алексино

Обстановку на месте обрушения моста в деревне Алексино Наро-Фоминского городского округа сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Переправа получила повреждения в результате сильных ливней. На место прибыли спецслужбы. Мост не имеет несущих опор, сам он небольшой — восстановить его должны в короткие сроки.

Спасатели соорудили временную переправу, поэтому люди спокойно могут перемещаться с одного берега на другой.

«Речка небольшая, но, тем не менее, из-за аномальных осадков, которые у нас повсеместно в средней полосе России и в Подмосковье в частности, уровень воды поднялся, подмыло этот мост, и он просто обрушился», — отметил корреспондент 360.ru.

Он добавил, что ничего критичного не наблюдается.

Из-за обрушения моста в Алексине часть деревни оказалась отрезана от движения транспорта. Проблемы с переправой затронули СНТ «Верейское» и «Исьма».