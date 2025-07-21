В Истре из-за дождей затопило дорогу к СНТ

Из-за аномальных дождей затопило дорогу в районе СНТ «Новатор» в Истре. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава округа Татьяна Витушева.

По ее словам, из-за подтоплений теперь нельзя проехать по дороге, ведущей к СНТ Новатор», «Лотос», «Поляны» и «Боровик». На место ЧП прибыли экстренные службы, они оградят аварийный участок.

«Также совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры прорабатываются оперативные мероприятия по восстановлению дорожного полотна», — отметила Витушева.

Ранее из-за непогоды обрушился мост в Наро-Фоминском городском округе. В результате от транспортного движения оказалась отрезана часть деревни Алексино, а также СНТ «Верейское» и «Исьма».

За ночь и утро в некоторых районах Москвы выпала месячная норма осадков. Аномальные ливни зафиксировали в ЗелАО, СВАО и ВАО.