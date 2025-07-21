Переход на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске затопило почти до потолка

Потоп произошел в подземном переходе на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске после сильных дождей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев.

«Вода поднялась почти до потолка», — отметили авторы поста.

По данным Ura.ru, с лестниц шли потоки воды, из-за чего пассажирам пришлось снять обувь. Telegram-канал RT опубликовал кадры, на которых видно, как вода в переходе льется словно водопад, а люди идут босиком.

В Наро-Фоминском городском округе из-за дождей обрушился мост, в результате чего часть деревни Алексино оказалась отрезана от движения транспорта. Жителей столицы призвали пользоваться метро из-за грозы и ливней — непогода может спровоцировать пробки, особенно в центре города.