Спасенный в Москве львенок пошел на поправку

В московской прокуратуре рассказали о состоянии спасенного львенка, которого выставляли на продажу в интернете. В пресс-службе ведомства отметили, что у маленькой хищницы отличный аппетит и все чаще бывает в игривом настроении.

У львицы выявили проблемы со здоровьем и развитием, которые возникли из-за ненадлежащих условий содержания. Животное плохо кормили, что привело к обезвоживанию, истощению, ранам на коже и значительному отставанию в росте и развитии.

«В связи с жестоким обращением с животным межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку», — сообщили в прокуратуре.