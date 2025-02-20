Спасенный в Москве львенок пошел на поправку

В московской прокуратуре рассказали о состоянии спасенного львенка, которого выставляли на продажу в интернете. В пресс-службе ведомства отметили, что у маленькой хищницы отличный аппетит и все чаще бывает в игривом настроении.
У львицы выявили проблемы со здоровьем и развитием, которые возникли из-за ненадлежащих условий содержания. Животное плохо кормили, что привело к обезвоживанию, истощению, ранам на коже и значительному отставанию в росте и развитии.
«В связи с жестоким обращением с животным межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку», — сообщили в прокуратуре.
Зимой в интернете появилось объявление о продаже львенка. Неизвестный продавец запросил за него 260 тысяч рублей. Полиция провела инсценировку покупки, изъяла животное и передала его специалистам. Выяснилось, что у владельца не было никаких документов на львенка.
Хищницу отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как оказалось, львице всего три месяца, она была очень ослаблена.
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