Трехмесячный котенок. Власти рассказали о судьбе львенка, выставленного на продажу в Москве

Замглавы департамента природопользования Москвы Каюмова: львенку окажут помощь

Изъятого у торговца львенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Львице — всего три месяца, рассказала 360.ru заместитель руководителя Департамента Динара Каюмова.

Продавец не смог предоставить документов на право владения животным. Инспекторы департамента изъяли львенка и передали в Центр реабилитации. Хищницу обследовали и выяснили, что она очень ослаблена.

«Это львица, девочка, примерно трех месячного возраста. У нее уже взяли все необходимые анализы, накормили, оказали помощь. В Центре реабилитации за ней продолжат наблюдать, окажут весь необходимый уход», — рассказала Каюмова.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Замглавы департамента напомнила, что львы включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Она защищает хищников от чрезмерной эксплуатации в рамках международной торговли. В России законом запрещено содержать львов в домашних условиях.

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