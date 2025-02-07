Трехмесячный котенок. Власти рассказали о судьбе львенка, выставленного на продажу в Москве

Изъятого у торговца львенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Львице — всего три месяца, рассказала 360.ru заместитель руководителя Департамента Динара Каюмова.
«Это львица, девочка, примерно трех месячного возраста. У нее уже взяли все необходимые анализы, накормили, оказали помощь. В Центре реабилитации за ней продолжат наблюдать, окажут весь необходимый уход», — рассказала Каюмова.
Замглавы департамента напомнила, что львы включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Она защищает хищников от чрезмерной эксплуатации в рамках международной торговли. В России законом запрещено содержать львов в домашних условиях.
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