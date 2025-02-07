Специалисты обследовали львицу, которую продавали в Москве за 260 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА «Новости» замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Динара Каюмова.

«У нее уже взяли все необходимые анализы, накормили, оказали помощь. В Центре реабилитации за ней продолжат наблюдать, окажут весь необходимый уход», — добавила она.

Каюмова рассказала, что животному примерно три месяца, оно было ослаблено.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что ее сотрудники обнаружили объявление о продаже львенка на специализированном сайте. Инсценировав покупку, они прибыли на встречу с продавцом и выяснили, что у того нет на животное никаких документов. Львенка изъяли. Надзорное ведомство проводит проверку.