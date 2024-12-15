После гибели моряка «Волгонефть 212» состав дела переквалифицировали на более тяжкий

После гибели члена экипажа «Волгонефть 212» в Керченском проливе одно из уголовных дел переквалифицировали на более тяжкое. Об этом сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.
«Переквалифицировано на более тяжкий состав — ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.
Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа с «Волгонефть 212» в акватории Черного моря, но
один человек погиб. Также в результате ЧП случился разлив нефтепродуктов. СК возбудил два уголовных дела, Южная транспортная прокуратура организовала проверку.
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