После гибели моряка «Волгонефть 212» состав дела переквалифицировали на более тяжкий

СК переквалифицировал на более тяжкий состав одного дела по крушениям танкеров

После гибели члена экипажа «Волгонефть 212» в Керченском проливе одно из уголовных дел переквалифицировали на более тяжкое. Об этом сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.

«Переквалифицировано на более тяжкий состав — ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа с «Волгонефть 212» в акватории Черного моря, но один человек погиб. Также в результате ЧП случился разлив нефтепродуктов. СК возбудил два уголовных дела, Южная транспортная прокуратура организовала проверку.