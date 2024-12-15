Уголовные дела возбудили после крушения танкеров в Керченском проливе

СК возбудил дела по факту крушения танкеров в Черном море

По факту крушения танкеров с нефтепродуктами в акватории Черного моря возбудили уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Дела возбудили по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Информация по потерпевшим уточняется, добавили в пресс-службе.

К месту ЧП направилась группа из наиболее опытных следователей. СК даст оценку действиям экипажа в сложных погодных условиях, а судовладельцев проверит на предмет технического состояния и обслуживания кораблей. Ход расследования взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов.