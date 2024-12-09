Спасатели рассказали о состоянии рабочих из загоревшейся шахты «Алардинская»

МЧС: пострадавшие горняки из шахты «Алардинская» в безопасности

Врачи осмотрели двух пострадавших горняков из шахты «Алардинская» в Кемеровской области. Их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления МЧС.

«Их состоянию ничего не угрожает», — сказал он.

После осмотра врачи отпустили горняков домой. Представитель МЧС не уточнил, на что именно жаловались рабочие.

Шахта «Алардинская» находится в поселке Малиновка на юге Кузбасса и входит в состав «Распадской угольной компании». В ней произошел пожар. Горноспасатели эвакуировали 120 рабочих, из них двум потребовалась медицинская помощь.

Еще в одной шахте в Кузбассе произошло обрушение. Под завалами в «Таштагольской» погиб один человек. Спасательные работы прервал повторный горный удар. Тело покойного горняка удалось извлечь с использованием пневмодомкрата.