Спасатели рассказали о состоянии рабочих из загоревшейся шахты «Алардинская»

Врачи осмотрели двух пострадавших горняков из шахты «Алардинская» в Кемеровской области. Их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления МЧС.
«Их состоянию ничего не угрожает», — сказал он.
После осмотра врачи отпустили горняков домой. Представитель МЧС не уточнил, на что именно жаловались рабочие.
Шахта «Алардинская» находится в поселке Малиновка на юге Кузбасса и входит в состав «Распадской угольной компании». В ней произошел пожар. Горноспасатели эвакуировали 120 рабочих, из них двум потребовалась медицинская помощь.
Еще в одной шахте в Кузбассе произошло обрушение. Под завалами в «Таштагольской» погиб один человек. Спасательные работы прервал повторный горный удар. Тело покойного горняка удалось извлечь с использованием пневмодомкрата.
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