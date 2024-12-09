Пожар вспыхнул на угольной шахте «Алардинская». Рабочих оперативно вывели на поверхность, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
«Несколько отделений горноспасатели выехали на происшествие на шахту в Калтанском городском округе. Люди из шахты выводятся», — отметили в сообщении.
В общей сложности сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек, двоим из них понадобилась помощь врачей. Сейчас на месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц спецтехники.
В ноябре в шахте «Таштагольская» из-за горного удара обрушилась кровля, в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. Спасательная операция длилась весь день, к вечеру спасатели обнаружили тело мужчины.
Трудиться на полную. Россиянам объяснили особенности графика работы 28 декабря
В Британии призвали не обвинять Россию во всех бедах Европы
«Выжили лишь двое». В Раде призвали усмирить военкомов
Петербуржцев напугал похожий на взрыв звук
Пожар вспыхнул на угольной шахте в Кузбассе
Женщина с дочкой провалились под лед на озере под Челябинском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте