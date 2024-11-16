Спасатели извлекли тело погибшего из шахты «Таштагольская»

Спасатели извлекли тело горняка, который оказался под завалами в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Рабочий оказался под завалом после обрушения кровли. Спасательная операция длилась весь день 16 ноября. Лишь к вечеру удалось обнаружить тело мужчины.

Специалистам пришлось установить пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала. До этого спасатели разобрали 10 кубометров породы.

С места происшествия эвакуировали 183 шахтера. По данным МЧС, пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».