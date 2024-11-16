Спасатели извлекли тело погибшего из шахты «Таштагольская»

Специалистам пришлось установить пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала. До этого спасатели разобрали 10 кубометров породы.
С места происшествия эвакуировали 183 шахтера. По данным МЧС, пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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