Спасатели в Кузбассе приостановили работы в шахте после повторного горного удара

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», — отметили в министерстве.

В шахте обрушилась кровля, в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. По данным МЧС, пострадал один человек. В поисковых работах участвовали 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали рабочих из рудника «Скалистый» в Норильске. Сотрудники МЧС подняли на поверхность 355 шахтеров. В руднике вспыхнул пожар, очаг возгорания находился на глубине 800 метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Площадь возгорания в пресс-службе МЧС не уточнили.