Спасатели обнаружили еще одно тело на месте ЧП с поездом в Коми

«Интерфакс»: в сошедшем с рельсов поезде в Коми нашли третьего погибшего

Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram

Экстренные службы нашли тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщил «Интерфакс».

Труп обнаружили в тамбуре одного из перевернувшихся вагонов, уточнил источник издания в экстренных службах.

Состав сошел с рельсов 26 июня под Интой, в результате опрокинулись девять вагонов. Медицинская помощь потребовалась 46 пассажирам, их госпитализировали. Некоторых раненых перевезли в Сыктывкар и Воркуту. По словам главы Коми Владимира Уйбы, из 215 пассажиров 182 человека в других составах отправились дальше, в пункты назначения.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 27 июня опубликовала видеозапись с места аварии.

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