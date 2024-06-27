Опрокинутые вагоны и разбросанные матрасы. Место схода поезда в Коми сняли на видео

Прокуратура показала видео с места схода поезда № 511 Воркута — Новороссийск

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, правоохранители занялись проверкой содержания инфраструктуры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры показала кадры с места аварии.

Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов объявил о проведении проверки. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, содержание транспортной инфраструктуры. При наличии оснований примет меры реагирования», — сказал он.

Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
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Тела двух человек нашли под опрокинувшимися вагонами, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Уголовное дело переквалифицировали на часть третью статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Поезд № 511 Воркута — Новороссийск вечером 26 июня сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. По информации РЖД, медпомощь потребовалась 46 пассажирам из 215. Пострадавшие получат по миллиону рублей.

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