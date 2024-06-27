Стало известно состояние пострадавшей из-за схода поезда в Коми семьи

Источник 360.ru: троих пострадавших в ЧП в Коми перевели в Сыктывкар

Из-за схода поезда с рельс в Коми пострадала семья из Воркуты. О состоянии раненых 360.ru рассказал их родственник Юрий.

Он отметил, из-за ЧП под Интой пострадали семейная пара и их дочка-подросток. По его словам, раненых уже транспортировали в медицинское учреждение в другом городе.

«Сейчас их перевели, они вылетели в Сыктывкар», — указал родственник.

Мужчина добавил, что девочка получила перелом, а ее родители — ушибы. На вопрос о том, как именно семья смогла выбраться из состава, он затруднился ответить.

«Знаю, что порезы, ушибы. У дочки — перелом», — подчеркнул он.

Родственник добавил, что в последний раз выходил на связь с близкими 27 июня.

«Связывался сегодня утром. Я просто узнал, где они. Мне брат сказал, что они переехали уже в Сыктывкар», — заключил он.

Ранее источник 360.ru заявил, что в одном из вагонов сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск ехала многодетная семья. Женщина с грудным ребенком на руках выбралась из окна вместе с двумя другими детьми, они не пострадали.