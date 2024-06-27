Одного человека после схода поезда в Коми до сих пор не нашли

РИА «Новости»: судьба одного человека после схода поезда в Коми неизвестна

Поиски одного человека, который мог пострадать при сходе поезда в Коми, продолжили. Местонахождение пассажира на утро после аварии неизвестно, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Неизвестна судьба еще одного человека», — сказал он.

Информацию о поиске еще одного человека подтвердила пресс-служба РЖД. На месте аварии обнаружили два тела. По данным компании, медпомощь потребовалась 46 людям. Четверых пострадавших, в том числе ребенка, на восстановительном поезде доставили в Инту.

Поезд № 511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов 26 июня, перевернулись девять вагонов. Погиб, по информации Следкома, один человек. Пассажиров пересадили в другой состав, еще восемь поездов задержались в пути. Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.