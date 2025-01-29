Спасатели нашли пропавшего после взрыва на МЭЗ «Амурский» рабочего

Спасатели обнаружили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе «Амурский» в Белогорске 28 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС Амурской области.

«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины», — сообщили в ведомстве.

Сам резервуар заполнен шротом. Необходимо разгрузить 28 тонн.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений ведут поисковые работы круглосуточно, а выгрузку проводят ручным способом. Всего уже выгрузили шесть тонн.

На месте чрезвычайного происшествия работает 41 человек. Кроме того, задействовали 11 единиц техники.

Спасатели привлекли кинолога с собакой к поискам работника, оставшегося под завалами после взрыва. Они осмотрели ряд залов и спустились в бункеры.

Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверки по факту ЧП в здании завода «Амурский».