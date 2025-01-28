Кинолога привлекли к поиску выжившего под завалами на заводе Белогорска

Спасатели приступили к поиску оставшегося под завалами в производственном здании в Белогорске Амурской области после прогремевшего взрыва. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, к работе привлекли кинолога с собакой.

В ведомстве уточнили, что взрыв прогремел на седьмом этаже, разрушив конструкции помещений. Самостоятельно эвакуировавшиеся работники недосчитались своего коллеги.

Подразделения спасателей совместно с кинологом уже осмотрели ряд залов, а также спустились в бункеры. На месте происшествия работают 41 человек и 11 единиц техники.

По данным областного СК, взрыв прогремел на маслоэкстракционном заводе. Источником детонации стала силосная установка. После разрушения завод остановил работу, а прибывшие на место следователи начали проверку для установления причин взрыва. В ведомстве добавили, что по итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.