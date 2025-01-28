После взрыва на маслоэкстракционном заводе в Приамурье начали проверку

СК начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске

Следственный комитет по Амурской области начал доследственную проверку по факту взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе в Белогорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК ведет производство по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что днем 28 января на маслоэкстракционном заводе произошел взрыв на силосной установке. Работники эвакуировались из производственного здания, технологический процесс приостановили. Под разрушенными конструкциями в здании может находиться человек, спасатели МЧС приступили к поискам.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что надзорное ведомство также начало проверку по факту ЧП в здании маслоэкстракционного завода «Амурский».

Ранее четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане.