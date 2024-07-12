Спасатели нашли черные ящики упавшего под Коломной самолета

РИА «Новости»: спасатели нашли оба черных ящика упавшего под Коломной SSJ-100

Фото: Телеканал «360»

На месте крушения лайнера SSJ-100 под Коломной нашли оба черных ящика. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Найдены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии», — сообщило агентство.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной 12 июля. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ двигателя из-за неисправности. Sukhoi Superjet 100 принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа».

Пилоты перестали выходить на связь, не достигнув заданной высоты спустя несколько минут после вылета с аэродрома. Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. С радаров самолет пропал примерно на отметке в три тысячи футов.

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