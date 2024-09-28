Спасатели достали тело 11 погибшего из-под завалов АЗС в пригороде Махачкалы

В Дагестане спасатели извлекли из-под завалов взорвавшейся автозаправочной станции тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Число погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 11. До этого глава республики Сергей Меликов сообщил, что в результате ЧП пострадал 21 человек. По его словам, 10 местных жителей погибли, в их числе оказалось двое детей. Он объявил 28 сентября днем траура в республике.

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального района «Карабудахкентский район», определив его границы в пределах села Агачаул.

Как сообщало Минэнерго Дагестана, в республике проверили 678 АЗС, выявив более 4,5 тысячи нарушений. Прокуратура уже подала 149 исков в суд о приостановлении деятельности станций, а также 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, Роспотребнадзор проверил воздух на загрязнение после взрыва на АЗС, выявив превышение оксида углерода и диоксида азота недалеко от места ЧП.