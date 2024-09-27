В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по погибшим в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе», — заявил глава республики.

Меликов добавил, что в результате ЧП пострадал 21 человек, его жертвами стали 10 местных жителей, в том числе двое детей.

Глава республики также сообщил, что открытое горение на станции уже ликвидировали. Причины и обстоятельства произошедшего установят, последствия ЧП устранят, а виновные понесут наказание

Меликов поблагодарил сотрудников всех задействованных в ликвидации последствий взрыва на АЗС служб, журналистов и блогеров, которые передавали только проверенную информацию, а также неравнодушных людей, помогающих раненым.

В заключение глава Дагестана сообщил, что проведет совещание с руководителями органов власти, после которого ответит на все вопросы.