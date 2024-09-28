Воздух проверили на загрязнение после взрыва на АЗС в Дагестане

Роспотребнадзор: после взрыва АЗС в Дагестане выявили превышение оксида углерода

Превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода и диоксида азота зафиксировали недалеко от места взрыва автомобильной заправки в пригороде Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Специалисты провели исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам проверки, на границе зоны жилой застройки их не обнаружили.

«Вместе с тем вдоль близлежащей автомобильной дороги зафиксировали превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида», — отметили в сообщении.

В результате взрыва на АЗС пострадали более 20 человек, его жертвами стали 10 местных жителей, в том числе двое детей. Глава республики Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим. Республиканский СК возбудил уголовное дело.