Воздух проверили на загрязнение после взрыва на АЗС в Дагестане

Превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода и диоксида азота зафиксировали недалеко от места взрыва автомобильной заправки в пригороде Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
Специалисты провели исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам проверки, на границе зоны жилой застройки их не обнаружили.
«Вместе с тем вдоль близлежащей автомобильной дороги зафиксировали превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида», — отметили в сообщении.