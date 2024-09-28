Режим ЧС ввели в районе Дагестана из-за взрыва на АЗС

В Дагестане на территории Карабудахкентского района, где взорвалась автозаправочная станция, объявили режим ЧС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

«На территории муниципального района „Карабудахкентский район“ введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23:00 (по московскому времени) 27 сентября 2024 года до особого распоряжения», — сообщила районная администрация.

Границы ЧС определили в пределах территории села Агачаул.

До этого глава республики Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Он добавил, что в результате ЧП пострадал 21 человек, его жертвами стали 10 местных жителей, в том числе двое детей.

Ранее локальный режим чрезвычайной ситуации объявляли в Тихорецком районе Кубани после атаки беспилотника. Местные власти тогда приняли решение о временной эвакуации местных жителей после падения обломков дрона и вспыхнувшего пожара.