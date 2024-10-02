Сотрудники МЧС вскроют шкафы с газовыми баллонами в ЖК «Селигер Сити»

Сотрудники МЧС выехали к жилому комплексу «Селигер Сити», в котором могли остаться газовые баллоны. Спасатели вскроют металлические шкафы и проверят, есть ли в них опасные предметы, сообщил источник 360.ru.

«[Необходимо] произвести вскрытие металлических шкафов в парковочной зоне на предмет газовых баллонов», — отметил он.

На месте находится следователь. Сотрудники МЧС будут действовать с соблюдением техники безопасности.

Пожар в ЖК произошел в ночь на 30 сентября. Причиной ЧП стали газовые баллоны для монтажа натяжного потолка. В результате пожара погиб человек, еще двое пострадали.

Жильцы дома пожаловались, что газовые баллоны несколько дней стояли возле подъезда. В ответ на жалобы в экстренных службах сообщили, что баллоны являются уликой и их заберут представители Следственного комитета. В итоге опасные предметы увезли в сопровождении правоохранителей.