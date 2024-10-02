«Говорили, что это улики». Москвичи пожаловались на баллоны с газом у ЖК «Селигер Сити»

Baza: жители ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные баллоны с газом

Dirceu Portugal/Keystone Press Agency
Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы, где в одной из квартир вспыхнул пожар, пожаловались на оставленные у дома баллоны с газом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Баллоны, которые находились в сгоревшем помещении, вынесли на улицу и оставили у подъезда. Некоторые из них оказались наполнены газом, на баллонах были «живые вентили».

Жители обратились в экстренные службы с просьбой забрать газовые баллоны.

«Нам говорили, что это улики и их должен был забрать Следственный комитет. Но почему-то не забрали», — заявил один из местных жителей.

Позже баллоны все-таки забрали. Их увезли в сопровождении полиции.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел на пятом этаже в ночь на 30 сентября. Спасатели полостью ликвидировали возгорание на площади 100 «квадратов». Перед ЧП в здании раздались звуки взрывов, рассказали жильцы.

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