«Говорили, что это улики». Москвичи пожаловались на баллоны с газом у ЖК «Селигер Сити»
Baza: жители ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные баллоны с газом
Жители ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы, где в одной из квартир вспыхнул пожар, пожаловались на оставленные у дома баллоны с газом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Баллоны, которые находились в сгоревшем помещении, вынесли на улицу и оставили у подъезда. Некоторые из них оказались наполнены газом, на баллонах были «живые вентили».
Жители обратились в экстренные службы с просьбой забрать газовые баллоны.
«Нам говорили, что это улики и их должен был забрать Следственный комитет. Но почему-то не забрали», — заявил один из местных жителей.
Позже баллоны все-таки забрали. Их увезли в сопровождении полиции.
Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел на пятом этаже в ночь на 30 сентября. Спасатели полостью ликвидировали возгорание на площади 100 «квадратов». Перед ЧП в здании раздались звуки взрывов, рассказали жильцы.