Пожар и взрывы в ЖК «Селигер Сити» могли произойти из-за возгорания газовых баллонов
СК: пожар в московском ЖК «Селигер Сити» вспыхнул из-за взорвавшихся баллонов
Смертельный пожар в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы мог произойти из-за взрыва газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
По данным ведомства, в квартире использовались газовые баллоны для монтажа натяжного потолка в квартире. По факту гибели человека возбудили уголовное дело.
«В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего», — добавили в пресс-службе.
В результате пожара также пострадали двое жильцов, в том числе ребенок. Их доставили в больницы, врачи оказывают им необходимую помощь.
Пожар вспыхнул в квартире ЖК «Селигер Сити» на пятом этаже в ночь на 30 сентября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, его площадь составила примерно 100 квадратных метров. По словам жильцов, перед ЧП в здании раздались звуки мощных взрывов.