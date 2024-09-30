Пожар и взрывы в ЖК «Селигер Сити» могли произойти из-за возгорания газовых баллонов

Смертельный пожар в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы мог произойти из-за взрыва газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По данным ведомства, в квартире использовались газовые баллоны для монтажа натяжного потолка в квартире. По факту гибели человека возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего», — добавили в пресс-службе.

В результате пожара также пострадали двое жильцов, в том числе ребенок. Их доставили в больницы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Пожар вспыхнул в квартире ЖК «Селигер Сити» на пятом этаже в ночь на 30 сентября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, его площадь составила примерно 100 квадратных метров. По словам жильцов, перед ЧП в здании раздались звуки мощных взрывов.