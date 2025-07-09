Сотрудники ГИБДД устроили погоню с сиренами за волком в Башкирии

В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком. Животное с трудом выгнали из жилого района. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Жители Олимпийской улицы в Межгорье 8 июля увидели волка. На место вызвали ГИБДД, которые устроили погоню. Правоохранители пытались прогнать животное сиренами обратно в лес. На кадрах видно, что силовикам пришлось преследовать волка, чтобы испугать его. Но зверь не спешил покидать жилой массив.

По словам местных жителей, волки уже не первый раз выходят в город, иногда целыми стаями. Они крадут кур или едят кошачий корм из открытых кормушек. Пока что полностью прогнать животных из жилых районов не удается.

Ранее похожую на волка бездомную собаку выловили в деревне Воютино. Животное поместили в приют. Оказалось, что это не волк, а гибрид — волкособ. Представитель администрации добавила, что похожее на хищника животное осмотрели ветеринары.