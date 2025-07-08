Похожую на волка бездомную собаку выловили в деревне Воютино

Похожее на волка животное выловили в деревне Воютино в Шаховской. О беспризорной необычной собаке в профильную службу сообщили жители. Животное поместили в приют на временное содержание.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, животным оказалась собака необычной породы — волкособ. Ранее его передали в организацию «ПУМА ПАРК». Сейчас владелец собаки находится за рубежом, что усложняет процесс выявления обстоятельств произошедшего.

Специалисты рассказали, что за время нахождения на улице животное не проявляло агрессивных действий. При этом причины его нахождения на улице продолжат выяснять. Министерство инициировало проверку, чтобы привлечь владельца к ответственности.

Сейчас волкособ проходит обследование у ветеринаров, в том числе проверку микрочипа. Это позволит определить происхождение животного и оценить состояние его здоровья.