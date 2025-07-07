Не волк, а волкособ. Напугавшее жителей Ваютина животное поместили в приют

Специалисты отловили животное, которое бегало в подмосковной деревне Ваютино. Это был гибрид волка и собаки, сообщили 360.ru в администрации городского округа Шаховская.

«На место были вызваны специализированные отловы. Животное отловили. На данный момент оно находится в приюте. Это не волк, а гибрид — волкособ», — отметили в пресс-службе.

Представитель администрации добавила, что похожее на хищника животное сейчас осматривают ветеринары.

Также в пресс-службе прокомментировали случай с появившимися в Подмосковье оленями. По словам собеседницы 360.ru, два зверя сбежали из контактного зоопарка в Волоколамске.

Ранее жители Ваютина обратили внимание на свободно разгуливающего в окрестностях волка. Хозяйка местного питомника Татьяна рассказала, что не держит хищных животных. В ее хозяйстве есть только яки, коровы и козы.

Местный житель в беседе с 360.ru не исключил, что волк принадлежит его соседке, которая якобы держала различных хищников. По его словам, у женщины были пантеры и тигры.