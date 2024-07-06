Сегодня 15:13 «Рядом затряслась девятиэтажка». Три человека пострадали при обрушении насосной станции в Волгограде Три человека пострадали при обрушении КНС-4 в Волгограде 0 0 0 Эксклюзив

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Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде спровоцировал обрушение несущих конструкций. Пострадали три человека, сообщил Telegram-канал ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

Грохот и последствия разрушения были такой силы, что затряслась рядом стоящая девятиэтажка, рассказали 360.ru очевидцы. «Взрыв был сильный. Рядом затряслась девятиэтажка. Перед этим никакого резкого звука не было», — рассказали местные жители. По предварительной информации, первая карета скорой помощи приехала на место уже спустя три минуты после случившегося. На помощь предполагаемым пострадавшим отправили две пожарных машины и сотрудников дорожно-постовых служб.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации подчеркнули: из восьми работников, находившихся в здании в тот момент, пострадало трое. Остальным ничто не угрожает. Факт взрыва в представительстве предприятия также не подтвердили.

«Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена», — указали в официальном сообщении. Сейчас на месте произошедшего продолжают работать экстренные службы. По поручению главы региона на место выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава Волгограда Владимир Марченко. Ранее недалеко от Белорусского вокзала в Москве загорелся металлический ангар. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, обошлось без пострадавших.