В Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинца по делу о СП

В Германии не захотели давать какие-либо комментарии по поводу информации о выдаче ордера на арест украинца, который причастен к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру страны сообщили «Известия» .

«Мы принципиально не комментируем сообщения СМИ и не даем комментариев по поводу ордеров на арест», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства Инес Петерсон.

По версии Генпрокуратуры Польши, украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который проходит подозреваемым по делу о подрыве газопроводов, с июля находится на Украине. Он стал одним из трех человек, вероятно, причастных к организации терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», на кого выписали ордер на арест.

СМИ отмечали, что группа, как полагает следствие, вышла на яхте в Балтийское море из Ростока в сентябре 2022 года. Команда судна довезла специалистов до газопроводов, а дайверы заложили взрывчатку.