Снаряд ВСУ ранил двоих детей под Суджей в Курской области

Двое детей получили ранения после сброса снаряда с коптера ВСУ в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — написал он.

Смирнов отметил, что детям оказали всю медицинскую помощь. Их отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Утром 6 августа примерно 300 националистов ВСУ пытались прорваться в Курскую область на боевых машинах. Боевики бомбили дома и автомобили. Около 10 мирных жителей получили ранения, также умерла по пути в больницу 24-летняя девушка.

Российские войска дали жесткий отпор неприятелю. Уже вечером Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты отступили из Курской области. Они потерпели поражение и потеряли солдат.