После столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля Lada Largus на федеральной трассе Тюмень — Омск в Тюменской области частично перекрыли движение. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фуры и легковушка столкнулись на 163-м километре дороги в Омутинском округе Тюменской области. После ДТП движение по трассе частично ограничили, автомобили начали пропускать в реверсивном режиме.

«Предварительно, один человек погиб, два человека получили ранения», — заявили в Госавтоинспекции.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиции. Они работали над уточнением обстоятельств столкновения и регулировали движение, чтобы не допустить полной остановки транспорта на федеральной трассе.

Накануне на другом участке той же трассы произошло массовое ДТП: грузовик Volvo врезался в стоявший «ГАЗ», после чего тот задел Volkswagen, а легковушка столкнулась с прицепом другого грузовика. Погибли две девушки.