Две девушки пострадали в массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск

В пятницу, 3 июля, на 502-м километре трассы Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Грузовик Volvo врезался в стоящий «ГАЗ», который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volkswagen, а тот — с прицепом другого грузовика. В результате машины загорелись.
Две пассажирки Volkswagen 2007 и 2009 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Из-за аварии образовалась пробка длиной до пяти километров. Сейчас полиция выясняет причины происшествия, проверку контролирует прокуратура.
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