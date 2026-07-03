Две девушки пострадали в массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск

В пятницу, 3 июля, на 502-м километре трассы Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Грузовик Volvo врезался в стоящий «ГАЗ», который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volkswagen, а тот — с прицепом другого грузовика. В результате машины загорелись.