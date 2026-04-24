Миллионера из США затоптали слоны во время охоты в Африке

Миллионера из США, 75-летего бизнесмена и охотника Эрни Дозио затоптали слоны на охоте в Африке. Об этом написал Daily Mail .

В тропическом лесу вместе с профессиональным охотником Дозио неожиданно столкнулся с самками лесных слонов и их детенышем. Животные почувствовали угрозу и атаковали людей. Американец с дробовиком наперевес пытался отбиться, но не сумел, четырехметровые слоны его просто растоптали.

Посольство США в Габоне координирует репатриацию тела Дозио на родину в Калифорнию.

Опрошенные эксперты подтвердили изданию, что нападения слонов чаще всего происходят при внезапных встречах, особенно если в стаде есть детеныши. Африканские слоны считаются крупнейшими наземными животными на планете и могут развивать скорость до 40 километров в час.

