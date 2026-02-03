Следком Башкирии показал фото оружия подростка, напавшего на уфимскую школу
Появилось фото оружия девятиклассника, с которым тот устроил нападение в уфимской школе. Снимок опубликовала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уголовные дела, в том числе о халатности. Мальчика задержали.
«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — сообщили в СК.
О стрельбе в уфимской школе стало известно сегодня утром. Девятиклассник взял с собой оружие и попытался ранить преподавателя. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Подросток еще до нападения жаловался на педагогов в телеграм-канале. Судя по публикациям, больше всего ему не нравился учитель химии.