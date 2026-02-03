Следком Башкирии показал фото оружия подростка, напавшего на уфимскую школу

Появилось фото оружия девятиклассника, с которым тот устроил нападение в уфимской школе. Снимок опубликовала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уголовные дела, в том числе о халатности. Мальчика задержали.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — сообщили в СК.