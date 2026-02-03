При нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал

Пострадавших при нападении девятиклассника на школу в Уфе нет. Об этом сообщил в телеграм-канале первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев.

Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем.

Информацию подтвердил и глава республики Радий Хабиров. Он также добавил, что нападавшего уже задержали.

«Ситуация на контроле, выясняем подробности», — сообщил он.

По информации регионального управления внутренних дел, школьник пришел с пластиковым пневматическим автоматом — предположительно, для страйкбола — и несколько раз выстрелил в одноклассников и учителя. Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники ППС и Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.