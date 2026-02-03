Стрелявший в уфимской школе девятиклассник целился в учителя

Девятиклассник, устроивший стрельбу в уфимской школе, пытался ранить учителя. С собой школьник принес травматический пистолет, сообщил источник РЕН ТВ .

Мотивы нападавшего не раскрыли. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее еще одно ЧП случилась в Подмосковье в Успенской школе. Девятиклассник в балаклаве проник в учебное заведение, убил четвероклассника и ранил охранника, пытавшегося его задержать.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В школе нападавшего всегда воспринимали как тихого ученика, неспособного на зло. Также он хорошо учился, получил плохую оценку только по обществознанию.