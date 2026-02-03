Напавший на уфимскую школу девятиклассник жаловался на учителей в Сети

Устроивший стрельбу в уфимской школе девятиклассник еще до нападения жаловался на преподавателей. О своем недовольстве подросток писал в своем телеграм-канале.

В некоторых постах мальчик говорил, что преподаватели его достали. Судя по записям, особые проблемы у него были с учителем по химии.

О стрельбе в уфимской школе стало известно сегодня утром. Журналисты сообщили, что ребенок взял с собой травматический пистолет и попытался ранить учителя. Как отметил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев, в результате ЧП никто не пострадал.

В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили факт нападения на школу.

«Один из учеников девятого класса Гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду», — заявили в ведомстве.

В итоге ребенка задержали. Остальные обстоятельства случившегося выясняют.