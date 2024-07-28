Скончался второй пассажир разбившегося в КЧР самолета

ТАСС: в больнице умер второй пострадавший в авиакатастрофе в КЧР пассажир

Из жизни ушел второй пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве подтвердили, что мужчина скончался в больнице. Во время авиакатастрофы он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Самолет потерпел крушение 28 июля в районе населенного пункта Красный Курган, неподалеку от Медового водопада. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились два человека. Один умер на месте, а второго реанимировали и отвезли в больницу.

Ранее в Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Он рухнул в безлюдной местности, экипаж самолета катапультировался. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение из-за технической неисправности. Точную причину случившегося выяснят специалисты.