Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии из-за крушения самолета

СК: в КЧР возбудили дело из-за крушения легкомоторного самолета

Фото: Пресс-служба МЧС

Следователи установят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека.

По данным следствия, самолет разбился в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находились два человека, один из них погиб от полученных травм.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в СК.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшего реанимировали, сообщил Telegram-канал «112».

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