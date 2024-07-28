Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии

Mash: легкомоторный самолет рухнул в Карачево-Черкесии, есть погибший

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Еще один член экипажа пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

«Самолет разбился в районе Медового водопада. Причины произошедшего пока неизвестны», — уточнили авторы материла.

К месту происшествия выехали экстренные службы. Пострадавшего реанимируют, уточнил Telegram-канал «112».

Ранее бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Судно упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. 

Летчики успели катапультироваться. Членов экипажа доставили в медучреждения Минобороны России.

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