Склад загорелся на площади в 2 тысячи «квадратов» в Первомайском в Подмосковье

Металлический ангар загорелся в поселке Первомайский. Пожар удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил 2,1 тысячи квадратных метров, на тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 18 единиц техники.

«Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализовали.

В Ленинградской области пожар вспыхнул на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины на Индустриальной улице. На место возгорания выехал пожарный поезд. Позже в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение.