Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Ленобласти

Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

Также ведомство опубликовало кадры с места происшествия. На них видно работу спасателей и специальную технику.

О пожаре в Ленобласти стало известно утром. Огонь разгорелся на заводе по производству ацетона в Гатчине. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. По неуточненной информации, работники предприятия успели покинуть опасную зону.

Как отметили в Комитете правопорядка и безопасности региона, к месту происшествия на заводе выехал пожарный поезд. Площадь огня оценивали в 1900 квадратных метров. К Тушению привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники. Сотрудники аварийно-спасательной службы замерили концентрацию химически опасных веществ в воздухе.