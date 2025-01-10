Пожар в Ленобласти охватил завод по производству ацетона

В Ленинградской области пожар вспыхнул на территории завода по производству ацетона. Сотрудники эвакуировались, сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти в настоящее время ликвидируют возгорание двух кирпичных зданий на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины на Индустриальной улице», — уточнили власти.

В пресс-службе добавили, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. Предварительно, работники завода своевременно покинули опасную зону. В городе проведут забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации (ПДК) аварийно-химически опасных веществ.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи «квадратов». К тушению огня привлекли более 50 сотрудников и 12 единиц техники.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места пожара. Очевидцы слышали хлопки.