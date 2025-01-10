К месту возгорания на заводе в Ленинградской области выехал пожарный поезд

К месту пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Информация о возгорании поступила около шести часов утра. Горит двухэтажное кирпичное здание в промзоне. МЧС оценивает площадь пожара в 1900 квадратных метров, на месте работают более 50 спасателей и 12 единиц техники.
Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Аварийно-спасательная служба замеряет также концентрацию химически опасных веществ в воздухе. Рабочие эвакуировались еще до прибытия пожарных, сведений о пострадавших не поступало.
Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно, но очевидцы рассказали 360.ru, что слышали хлопки. Также свидетели передали кадры с места происшествия.
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