К месту возгорания на заводе в Ленинградской области выехал пожарный поезд

К месту пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Информация о возгорании поступила около шести часов утра. Горит двухэтажное кирпичное здание в промзоне. МЧС оценивает площадь пожара в 1900 квадратных метров, на месте работают более 50 спасателей и 12 единиц техники.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Аварийно-спасательная служба замеряет также концентрацию химически опасных веществ в воздухе. Рабочие эвакуировались еще до прибытия пожарных, сведений о пострадавших не поступало.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно, но очевидцы рассказали 360.ru, что слышали хлопки. Также свидетели передали кадры с места происшествия.